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Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı

16.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

PKK/KCK-YPG/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin ikametlerine operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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operasyon propaganda

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