Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde apartmana tamir için gelen tesisatçı, tıkalı su giderinde çeyrek altın takılı altın bileklik buldu.

Tesisatçı Sefa Kayacık (28), Fatih Mahallesi'nde tıkanan su giderini açmak için bir apartmana gitti. Kayacık, makinesiyle kanalda kapalı olan yeri tespit etti.

Makinenin belirlediği bölgede kanal borusunu kırarak temizlemeye başlayan Kayacık, çeyrek altının takılı olduğu altın bilekliği fark etti.

Giderden altın bileklik çıkmasına şaşıran Kayacık, 10 daireli apartmanın kapılarını teker teker çalarak bilekliğin sahibini buldu.

Kayacık, yaptığı açıklamada, altını sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Zemin katta oturan müşterime 'Kayıp bir şeyiniz var mı?' diye sordum. O da bir yıl önce çeyrek altınlı bileklik kaybettiğini söyledi. Elimde bulunan bileklikteki özellikleri saydı. 'Al bu sizin, helal malmış.' dedim ve teslim ettim. Kadın altının hediye olduğunu ve 1 yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

