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Manisa'da tıra çarpan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

13.10.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Manisa'da tıra çarpan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Kula ilçesinde kaza yapan tıra çarpan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi Gediz Köprüsü'nde, Fatih Mehmet U. idaresindeki 34 BC 3559 plakalı tır kayarak bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyir halinde olan Can Deniz O. yönetimindeki 07 GUN 93 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır ile bariyer arasına sıkışan hafif ticari araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve yolcu Ozan O. olaydan yara almadı.

Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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