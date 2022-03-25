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Manisa’da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

25.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.A.G. (61) idaresindeki 34 UL 0162 plakalı tır, Akhisar Balıkesir kara yolu Gelenbe Mahallesi geçişinde aynı yönde giden Y.Y'nin (42) kullandığı 34 LV 5045 plakalı hafif ticari araca çarptı.​​​​​​​

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Y.Y. ile aynı araçtaki 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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