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Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

14.08.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

R.S. idaresindeki 45 SE 578 plakalı motosikletle O.Y'nin kullandığı 34 BKT 383 plakalı tır, Bakır Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.S, 112 Acil Servis ekibince Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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