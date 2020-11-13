Manisa’da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, il genelinde toplu taşıma araçlarında denetimlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemlerine ilişkin belirtilen hususlar ve Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, toplu taşıma araçlarında denetimde bulundu. Sürücülere, 10.00-16.00 saatleri dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatan zabıta ekipleri, maske, hijyen ve mesafe kuralları konusuna da dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarında periyodik olarak denetimlerin devam edeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların hem kendi sağlığı, hem de diğer insanların sağlığı için, belirtilen önlemlere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

