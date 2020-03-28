YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da toplu ulaşıma kısıtlama

Manisa’da toplu ulaşıma kısıtlama

MANİSA HABERLERİ  | 28.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerine UKOME kararıyla kısıtlama getirildi.

Manisa’da toplu ulaşıma kısıtlama

Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerine UKOME kararıyla kısıtlama getirildi. Süreç sonuna kadar Manisa genelinde toplu taşıma faaliyetleri 07.30-09.00 ve 16.30-18.00 saatleri arasında yürütülecek.
UKOME Genel Kurulu ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi noktasında olağanüstü toplandı. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi, taşıma saatleri, taşıma şekli ve düzeninin mevcut düzene göre yeniden belirlenmesi görüşüldü. Konuyla ilgili UKOME’den yapılan açıklamada; "Korona virüs salgınından vatandaşlarımızın korunması, salgının ilimizdeki yayılımının engellenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde il, ilçe, ilçeler arası ve mahallelerde toplu taşıma hizmetlerinin süreç sonuna kadar 07.30-09.00 ve 16.30-18.00 saatleri arasında yürütülmesine, bu saatler dışında toplu taşıma hizmeti verilmemesine, yolculuk talebi olmayan mahallelerde sadece haftanın bir günü hizmet (ilçe halk pazarının olduğu gün) verilmesine, toplu taşıma araçlarında koltuk sayısının en fazla yarısı kadar yolcu alınmasına ve oturma düzeninin her koltukta 1 yolcu olarak şekilde yapılmasına, ayakta kesinlikle yolcu alınmamasına, ticari taksilerin ise şoförü dışında en fazla (2) kişi yolcu olarak şekilde hizmet yürütmelerine, oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:20
İkindi
16:51
Akşam
19:37
Yatsı
20:54

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöl’de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

Sarıgöl’de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.