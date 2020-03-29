YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 29.03.2020 00:44 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümmet Piyan idaresindeki 20 ST 595 plakalı otomobil, Kula-Salihli kara yolu Kemaliye Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan İsmail Fikret Piyan (13) hayatını kaybetti, Ümmet (40), Kezban (37) ve Sude Piyan (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sude Piyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
ölü Trafik Kazası Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
13:20
İkindi
16:51
Akşam
19:38
Yatsı
20:55

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.