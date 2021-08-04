YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

04.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S'nin (57) kullandığı 43 EU 055 plakalı otomobil, Manisa-Uşak kara yolundaki Yurtbaşı Mahallesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan S.S. (16), B.S. (16) ve Z.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldiManisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:21
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

İrier Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Sena Eczanesi
Akhisar
Yıldırım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.