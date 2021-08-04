Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S'nin (57) kullandığı 43 EU 055 plakalı otomobil, Manisa-Uşak kara yolundaki Yurtbaşı Mahallesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan S.S. (16), B.S. (16) ve Z.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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