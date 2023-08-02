Manisa’da trafik kazası: 3’ü yabancı uyruklu 4 yaralı

D-565 İzmir-İstanbul Kara Yolu İlyaslar Mahallesi Mevkii Akhisar istikameti üzerinde seyir halinde gitmekte olan yabancı uyruklu E.T.’nin (35) kullandığı W-741158-M plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan M.G.’nin (62) idaresindeki 10 EE 647 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada 10 EE 647 plakalı aracın sürücüsü M.G. ile W-741158-M plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.T. (30), L.T. (1) ve Y.K. (6) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

