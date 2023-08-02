YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da trafik kazası: 3’ü yabancı uyruklu 4 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 3’ü yabancı uyruklu 4 yaralı

02.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 3’ü yabancı uyruklu 4 yaralı

D-565 İzmir-İstanbul Kara Yolu İlyaslar Mahallesi Mevkii Akhisar istikameti üzerinde seyir halinde gitmekte olan yabancı uyruklu E.T.’nin (35) kullandığı W-741158-M plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan M.G.’nin (62) idaresindeki 10 EE 647 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada 10 EE 647 plakalı aracın sürücüsü M.G. ile W-741158-M plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.T. (30), L.T. (1) ve Y.K. (6) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçiYüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandıKilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştuMecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:22
İkindi
17:12
Akşam
20:27
Yatsı
21:58

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Ihlamur eczanesi
Demirci
Yeni dutlulu eczanesi
Akhisar
Coşkun eczanesi
Gordes
Manisa sağlik eczanesi
Yunusemre
Esin eczanesi
Salihli
Sarigedik eczanesi
Salihli
Mete eczanesi
Saruhanli
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.