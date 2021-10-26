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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

26.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kavşaktan dönen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen Hasan Kozan (56) idaresindeki 43 KY 570 plakalı otomobil, Dibekdere Kavşağı'ndan dönen C.T'nin (41) kullandığı 35 AH 3540 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü C.T. gözaltına alındı.

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trafik kazası Manisa

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