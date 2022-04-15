Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda Mustafa Arı yönetimindeki 35 DMD 09 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Toprak idaresindeki 34 BYD 828 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 2 kişi, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz