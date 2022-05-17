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Manisa’da trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirdi

17.05.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirdi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, Seçkin Akın’ın kullandığı 45 EH 670 plakalı otomobil Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yöne seyir halinde olan Akın Uysal idaresindeki 45 FJ 744 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan Seçkin Akın’ın kullandığı otomobil kaldırımı aşarak 5 ağacı devirerek durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otomobillerin ve devrilen ağaçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Manisa

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