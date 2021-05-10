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Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü

10.05.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Mıdıklı Mahallesi'ndeki 45 U 888 plakalı traktörüne bağladığı tarım aleti ile tarlasındaki yabani otları süren Hidayet Akkuzu (55), direksiyon hakimiyetini yitirince traktör devrildi.

Kazayı gören yakınlarının ihbarı üzerine tarlaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen Hidayet Akkuzu'nun cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı.

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