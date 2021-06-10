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Manisa'da üniversite yerleşkesindeki trafik kazasında, rektörün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı

10.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Bir program için makamından hareket eden Prof. Dr. Ataç'ın 45 AA 001 plakalı makam otomobili, yerleşke içinde yan yoldan gelen Aysel Yazıcı yönetimindeki 35 HOT 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektörlük Özel Kalem Yardımcısı Emre Turcan, makam şoförü Fatih İşlek ile diğer otomobilin sürücüsü Aysel Yazıcı hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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