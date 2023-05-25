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Manisa’da üniversitelerin spor şöleni sona erdi

25.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Manisa’da düzenlenen 18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları tamamlandı. 17-24 Mayıs tarihlerinde 50 üniversiteden bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen maçlar, basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve hado final müsabakaları ile sona erdi.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Erkekler Tenis Süper Ligi’nde İstanbul Aydın Üniversitesi birinci, İstanbul Haliç Üniversitesi ikinci, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üçüncü olurken, kadınlarda İstanbul Koç Üniversitesi birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci, İzmir Ekonomi Üniversitesi üçüncü oldu.
Hado Süper Lig müsabakalarında Bahçeşehir Üniversitesi birinci, Fenerbahçe Üniversitesi ikinci ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi üçüncü olurken, Hado 1. Lig müsabakalarında ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi birinci, Altınbaş Üniversitesi ikinci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi üçüncü ve İstanbul Teknik Üniversitesi de dördüncü oldu.

Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nde Bahçeşehir Üniversitesi birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı. Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ise Beykent Üniversitesi birinci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ikinci ve İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Voleybol Kadınlar Süper Ligi’nde Doğuş Üniversitesi birinci olurken, Bahçeşehir Üniversitesi ikinci ve Marmara Üniversitesi üçüncü oldu. Voleybol Erkekler Süper Ligi’nde ise Ege Üniversitesi birinci, Beykent Üniversitesi ikinci ve Haliç Üniversitesi üçüncü oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Anadolu üniversitesi birinci, Siirt Üniversitesi ikinci ve Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ise Haliç Üniversitesi birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci ve Gazi Üniversitesi üçüncü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle Manisa’da güçlü bir spor altyapısı oluşturulduğunu belirterek, organizasyonun spor kenti Manisa’ya yakıştığını kaydetti.

Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise başarılı olan takımların Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceğine inandığını söyleyerek, organizasyona ev sahipliğinden dolayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediyelere teşekkür etti.

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