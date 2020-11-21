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Manisa’da üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu iki gün yaşadı

MANİSA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üst dudağı ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen bir kuzu 2 gün yaşadıktan sonra öldü.Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde Mustafa Tuzlak’a ait kıvırcık türü koyun iki gün önce 3 kuzu dünyaya getirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üst dudağı ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen bir kuzu 2 gün yaşadıktan sonra öldü.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde Mustafa Tuzlak’a ait kıvırcık türü koyun iki gün önce 3 kuzu dünyaya getirdi. Kuzuların bir tanesi üst dudağı ve burun delikleri olmadan dünyaya geldi. Annesinden süt emmede zorlanan kuzu Mustafa Tuzlak tarafından biberonla beslendi. Burun delikleri olmadığı için nefes almakta da güçlük çeken kuzu beslenmede de güçlük çektiği için 2 gün hayata tutunabildi. Koyunu 2 gün yaşatabildiklerini belirten çiftçi Mustafa Tuzlak, "Kıvırcık türü koyunum iki gün önce 3 adet kuzu doğurdu. Kuzulardan bir tanesinin üst dudağı ve burun delikleri yoktu. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ne yapacağımı bilemedim. Kuzunun kafası insan kafasına benziyordu. Üst dudağı ve burun delikleri olmadığı için annesini emerken zorlanıyordu. Dolayısıyla annesinden süt alamıyordu. Annesinden aldığım sütü biberonla içirmeye çalıştık ama yeteri kadar beslenemedi. Bugün veteriner gelecekti, gece ahırda annesinin yanında ölmüş, sabah ölmüş olarak bulduk" dedi.

"Koç değişimi yapılması gerekir"
Bu tür durumlarda hayvan yetiştiricilerinin her iki yılda bir koç değişimi yapması gerektiğini belirten Alaşehir Tarım ver Orman Müdürlüğü emekli Veteriner Hekimi Ümit Sönmez, "Bu tür rahatsızlıklar genellikle koç değişiminden kaynaklanabiliyor. Hayvan yetiştiricilerinin her iki yılda bir koç değişimi, dışarıdan damızlık koç alınması gerekir. Ayrıca gebelik sırasında kullanılan ilaçların da bu tür rahatsızlıklara etkisi olabiliyor. Damızlık koç değişiminin iki yılda bir dışarıdan alınması gerekir. Bilimsel olarak damızlık koç dışarıdan alınmadığı zaman çok ayaklı, kuyruksuz, anüs deliğinin kapalı olması, üç kulak, organların gelişmemesi gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. En büyük etken sürü dışından damızlık koç alınmaması. Sürü içinden koç yetiştirildiği ve iki yılda bir değiştirilmediği sürece bu olumsuzluklarla karşılaşılabiliniyor" diye konuştu.

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