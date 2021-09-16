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Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

16.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şehzadeler ilçesinde durdurduğu bir araçta arama gerçekleştirdi. Aramada, 956 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında 8 gram metamfetamin, 8,91 gram sentetik kannabinoid, 1,50 gram esrar, hassas terazi, muşta ile 2 bıçak bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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