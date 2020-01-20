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  4. Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

MANİSA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturuculara göz açtırmıyor.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturuculara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından gece yarısı yapılan uygulamada bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda küçük parçalar halinde 12 parça toplamda yaklaşık 3 gram taş kokain, 1.64 gram esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.Ö. (40) ve G.M. (37) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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