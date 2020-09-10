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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

MANİSA HABERLERİ  | 10.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde satan 2 kişiyi gözaltına aldı.Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 kişiyi takibe aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde satan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 kişiyi takibe aldı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen V.S. (33) ve K.Ö. (30) ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada peçeteye sarılı 2.78 gram esrar ve beyaz kağıda sarılı tütünle karıştırılmış 2.47 gram esrar ile 4 adet 7.65 tabanca mermisi bulundu. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

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