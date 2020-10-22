YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 00:11 | Son Güncelleme

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında Yunusemre ilçesinde bir eve operasyonda düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi, evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
13:00
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Borsa Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.