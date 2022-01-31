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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

31.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satın alan bir kişiyi takip eden polis ekipleri uyuşturucu satıcılarını yakaladı, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, B.Y.'nin Subaşı Mahallesi Çamlıca yolu üzerinde bir adresten uyuşturucu satın aldığını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan B.Y'nin üzerinde 2,30 gram sentetik kannabinoid ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

B.Y'nin ifadesinden yola çıkan ekipler 2 adres ve 1 araçta arama yaptı.

Çalışmalar kapsamında sakız kutusu içinde 30 gram sentetik kannabinoid, 2 fişek halinde 1,45 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 1,60 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik hap, 1,25 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Ekipleri, E.Ü, E.Ş. ve M.A'yı gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen E.Ü. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer iki kişi savcılık soruşturmasının ardından serbest bırakıldı.

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