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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

09.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.B'ye (31) ait işyerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 118 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.B. tutuklandı.

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Manisa Turgutlu uyuşturucu operasyonu

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