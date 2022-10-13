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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.10.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Muradiye Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

Evde ve evdeki şüphelilerin üst aramasında 1476 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Şüpheliler B.Y. (25) ile K.K. (24) gözaltına alındı.

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Gözaltı Manisa uyuşturucu

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