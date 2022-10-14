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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

14.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

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esrar Manisa Şehzadeler uyuşturucu

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