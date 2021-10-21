Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında 7 zanlının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 1 kilo 47 gram esrar, 86 sentetik hap, 0,57 gram Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca ile 14 fişeğe de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.



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