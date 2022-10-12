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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

12.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Şehzadeler uyuşturucu

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