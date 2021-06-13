Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Selvilitepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 140 gram sentetik kannabinoid, 70,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.D. (30) ve İ.Y. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.K. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz