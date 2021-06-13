YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

13.06.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Selvilitepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 140 gram sentetik kannabinoid, 70,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.D. (30) ve İ.Y. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.K. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandıDünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:25

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Elif Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.