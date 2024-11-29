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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlıdan 8'i tutuklandı

AA AA
29.11.2024 09:03
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlıdan 8'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik 60 personelin katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 190 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 326 gram bonzai, 600 gram kubar esrar, 60 sentetik ecza, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 11 tabanca fişeği, 2 ruhsatlı av tüfeği, bıçak, 102 gram sentetik ecza yapımında kullanılan uyuşturucu nitelikli pregabalin maddesi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 30'u hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu jandarma

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