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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15.10.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

4 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 84 gram bonzai, 14 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile mermileri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Öte yandan, Akhisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 15 paket halinde 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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