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Manisa’da uyuşturucu tacirlerine af yok

23.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Manisa’da uyuşturucu tacirlerine af yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram Metamfetamin maddesi ve 3.5 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yörük Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram Metamfetamin maddesi ve 3.5 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yörük Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ayrı yere gizlenmiş 100 gram metamfetamin ve 2 parça halinde toplam 3.5 gram esrar maddesi ile uyuşturucu satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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