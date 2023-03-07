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Manisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

07.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde bulunan 1 ikamette yapılan aramada; 1 poşet içerisinde 62,80 gram bonzai, 3 parça halinde toplam 4,17 gram bonzai, 1 parça halinde 3,28 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde sarmak için alüminyum folyo ve siyah bant ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Şahıslar aynı gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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