Manisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde bulunan 1 ikamette yapılan aramada; 1 poşet içerisinde 62,80 gram bonzai, 3 parça halinde toplam 4,17 gram bonzai, 1 parça halinde 3,28 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde sarmak için alüminyum folyo ve siyah bant ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Şahıslar aynı gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

