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Manisa’da vaka sayısının arttığı mahalledeki karantina süresi uzatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 20:24 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde 5 Mayıs tarihinde alınan ve bugün dolan, 14 günlük karantina süresinin 26 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.Salihli İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün saat 17.00’de Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında toplandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde 5 Mayıs tarihinde alınan ve bugün dolan, 14 günlük karantina süresinin 26 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
Salihli İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün saat 17.00’de Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında toplandı. Kurul yaptığı toplantıda Karaağaç Mahallesinde 5 Mayıs tarihinde alınan 14 günlük karantina sürecinde yeni vakaların oluşması ve riskli temasların olması nedeniyle 19.05.2020 tarihi saat 24.00’den itibaren 26.05.2020 tarihi saat 24.00’e kadar karantina süresinin uzatılmasına karar verdi.
Karantina mahallinde bulunan vatandaşların mahalle dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanacağı açıklandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 05.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle başlatılan karantina uygulamasının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19.05.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı kararı ile 26.05.2020 tarihi saat 24:00’ e kadar uzatılmasına karar verilmiştir."

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