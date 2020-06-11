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Manisa’da Wi-Fi keyfi hız kesmeden devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı’nda 2015 yılında hayata geçirilen ücretsiz Wi-Fi hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı’nda 2015 yılında hayata geçirilen ücretsiz Wi-Fi hizmeti tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Atatürk Kent Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı’nın yeniden vatandaşların hizmetine sunulmasıyla birlikte, Manisalılar mevcut alanlarda güvenli ve hızlı bir şekilde İnternete bağlanıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı. Manisalılar mevcut alanlarda 5 yıldır telefon, tablet ve benzeri cihazlarıyla güvenli ve hızlı bir şekilde İnternet keyfi yaşıyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmetinin özellikle gençlerin beğenisini topladığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, “Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Atatürk Kent Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı, 1 Haziran itibariyle yeniden Manisalıların hizmetine açıldı. Manisalı vatandaşlar mevcut alanların tekrar hizmete açılmasıyla birlikte, hem bu alanlarda keyifle vakit geçiriyor, hem de güvenli ve hızlı bir şekilde İnternete bağlanıyor. Parkların yeniden hizmete açıldığı Haziran ayının ilk haftasında 630 kullanıcı Manisa Wi-Fi’ye giriş yapmış olup 3 bin 750 dakika güvenli İnternetten faydalanmıştır.” dedi.

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