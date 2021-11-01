Manisa'da yaban domuzu sürüsünün saldırdığı kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğrayan 53 yaşındaki çiftçi ağır yaralandı.

Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Turgut, arazide sulama yaparken yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı.

Göğsünden yaralanan Turgut, yaralı olarak kaçmaya çalışırken sulama kanalına düştü.

Kanalda mahsur kalınca oğlunu telefonla arayıp yardım isteyen İbrahim Turgut, daha sonra yakınlarınca Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Turgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz