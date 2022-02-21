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Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

21.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakçı Mahallesi’ndeki evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Muayene sonucu alkollü olduğu belirlenen evin sahibi S.S (42), konutunda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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