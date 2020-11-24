YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da yangın yaraları sarılıyor

Manisa’da yangın yaraları sarılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül’de çıkan orman yangınında zarar gören 50 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına başlandı.Manisa’nın Gördes ilçesinde 29 Eylül 2020’de çıkan ve 7 saat süren yangında 50 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül’de çıkan orman yangınında zarar gören 50 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına başlandı.
Manisa’nın Gördes ilçesinde 29 Eylül 2020’de çıkan ve 7 saat süren yangında 50 hektarlık alan zarar gördü. Yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen Gördes Orman İşletme şefliği ekipleri, toprağı hazır hale getirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede fidan dikimi başladı. Yangın bölgesinde 6 bin 6 adet kızılçam ve servi ağacı toprakla buluşturuldu.
Gördes Orman İşletme Şefi Halil Susuz, “Yanan alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başladık. Bu yıl itibariyle 50 hektarlık alan sürülerek, fidan dikimi için hazırlayacağız. İlk olarak Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda, 6006 adet kızılçam ve servi ağacı toprakla buluşturduk” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:02
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Aksakal Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.