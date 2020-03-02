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Manisa’da yaralı kızıl şahine yardım eli

MANİSA HABERLERİ  | 02.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.Yılmaz Mahallesinde ikamet eden Fuat Öztunç, Gediz Nehri kenarında yaralı bir kızıl şahin fark etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Yılmaz Mahallesinde ikamet eden Fuat Öztunç, Gediz Nehri kenarında yaralı bir kızıl şahin fark etti. Bitkin ve kanadından yaralı haldeki kızıl şahini yakalayan Öztunç, aracı ile getirip Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı kızıl şahin, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapıldı. Avcı, kızıl şahinin kanadının kırık olduğunu söyledi.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan yaralı şahin daha sonra Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Şahinin tedavi edildikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4’üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Gediz Nehri kenarında gördüğü yaralı Şahine şefkat elini uzatarak hayata tutunmasına yardım eden Fuat Öztunç, herkesin yaban hayata sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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