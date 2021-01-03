Manisa’da yeni yılın ilk müjdesi Ahmetli’ye

İl genelinde hayata geçirdiği yatırımlarla kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk müjdesini Ahmetli’ye verdi. İlçeyi ziyaret ederek, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Hükümet ve Demirciler Caddesinde, prestij cadde çalışması yapılacağının müjdesini verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde Hükümet Caddesi ve Demirciler Caddesi’nde bu yıl prestij cadde çalışmasına başlayacak. Modern üst yapısı ve aydınlatmasıyla baştan aşağı yenilenecek olan caddeler, bölgeye farklı bir hava katacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte mevcut caddelerde incelemede bulundu. Mevcut caddelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Ahmetli ilçemizde Hükümet ve Demirciler Caddesinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu altyapı çalışmasına başlanacak. Sonrasında da prestij cadde çalışmamız başlayacak. Prestij cadde çalışmasının ihalesi öncesinde, tespitlerini yapmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız, Meclis Üyelerimizle beraber, ilgili caddelerde incelemelerde bulunduk. Ayrıca yağmur suyu çalışmasının yapılacağı Atatürk Caddesi, Okul Sokak, Mezbaha Sokak ve Yonca Caddesi gibi alanlarda parke çalışmamız olacak. Tabi, AYKOME üzerinden bütün kurumlara yazılarımızı yazdık. Bu caddelerle ilgili herhangi bir altyapı çalışması yapılacaksa eğer, tüm kurumlar çalışmalarını tamamlayacak. Sonrasında caddelerde prestij cadde çalışmamıza başlayarak Ahmetli ilçemizi sağlıklı bir üst yapıya kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

“Bölgeye değer katacak” Yapılacak olan prestij cadde çalışmalarının bölgeye değer katacağını dile getiren Belediye Meclis Üyeleri ve Ahmetli İlçesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Nilhan Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, “Ahmetli ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan iki caddemiz, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenince caddeler daha estetik bir görünüm kazanacak. Bu anlamda ilçe sakinlerimiz adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz.” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salih Tekeli ise, “Bize böyle güzel hizmetler sunduğu için Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz.” derken, bir diğer Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Aydın, “Atatürk Bulvarı’nın devamında yer alan Hükümet Caddesi ve Demirciler Caddesinde yapılacak olan prestij cadde çalışmalarından dolayı Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Ahmetli Belediyesi Meclis Üyesi Nejdet Koldanca, “Cengiz başkana ve ekibine, 17 ilçede yaptığı hizmetler ve Ahmetli’de yapacağı yeni hizmetler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun.” diye konuşurken, bir diğer Ahmetli Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Çay da şunları söyledi: “Başkanımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah, daha nice çalışmalarından onunla birlikte olmak isteriz.”

Çalışmanın detaylarını mahalle muhtarlarına anlattı

Mevcut caddelerde yapılan incelemelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindekiler, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hamza Tavuz ve Ulucamii Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin’i ziyaret etti. Mahalle muhtarlarına, prestij cadde çalışmasıyla ilgili bilgi veren Öztozlu, “İlçemizde daha önce yapılan prestij caddelere ilave yapılacak olan iki prestij caddeyle ilgili gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, bu caddelerde yağmur suyu çalışmasını tamamladıktan sonra, biz de granit bazlı taşı, aydınlatması ve kaldırımıyla güzel bir prestij cadde çalışması gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız yaptığımız ziyaretlerde prestij cadde çalışmasının yapılacak olması nedeniyle memnuniyetini dile getiriyor” dedi.

Mahalle muhtarları memnuniyetini dile getirdi

Prestij cadde çalışmalarıyla bilgi alan Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hamza Tavuz, “Hükümet Caddesi ve Demirciler Caddesi, prestij cadde projesiyle güzelleşecek. Bu anlamda Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanırken, Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin de şunları söyledi: “Hükümet Caddesi ve Demirciler Caddesinde yapılacak olan prestij cadde çalışmasını inceledik. Ahmetli’mize bu çalışmanın değer katacağını düşünüyorum. Ahmetli’mize güzel bir hizmet olacak. Ahmetli’mizin çehresi değişecek. Şahsım ve Ahmetli halkı adına, Cengiz başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yapılacak olan çalışma ilçemiz için hayırlı olsun. Gayet güzel olacak inşallah.”

