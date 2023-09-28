YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev yandı

Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev yandı

28.09.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan taş ev ile eve bitişik halde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yangın, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nin Karamolla mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi’nde Metin Karakoç’a ait ikamete yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin hemen ardından evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, mahalleli vatandaşlar ile jandarma personelleri de söndürme çalışmalarına büyük destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polatlı’da gezmek için evden çıktı, 3 gündür haber alınamıyorPolatlı’da gezmek için evden çıktı, 3 gündür haber alınamıyor
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybettiMotosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
İki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandıİki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:06
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Spil eczanesi
Sehzadeler
Hayat eczanesi
Selendi
Asli eczanesi
Akhisar
Derman eczanesi
Demirci
Merkez eczanesi
Yunusemre
Bilger eczanesi
Salihli
Yenidoktoroğlu eczanesi
Sarigol
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.