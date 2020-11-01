Manisa’da yol çalışmaları hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerini birbirine bağlayan aynı zamanda mahalleler arası ulaşımı da sağlayan güzergahta beton yol uygulaması yaparken, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi çevre yolunda, ağır tonajlı araçların kullanımı için sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Üç ilçeyi bağlayan yolda beton yol uygulaması

Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine ulaşımın yanı sıra, mahalleler arası bağlantıyı da sağlayan güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından beton yol uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmanın yapıldığı yolda incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri eşlik ederken Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, yolun durumunun daha önce kötü olduğunu ifade ederken, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Şimdi çok mükemmel bir yol oldu. Turgutlu ilçemize, buradaki bağımıza, bahçemize rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Bu yol çok sık kullanılan bir yol. Biz Saruhanlı ilçesine bağlıyız ama Turgutlu ilçesine de çok sık gidip geliyoruz. O yüzden çok kullanılan bir yol. Yapandan emeği geçenden Allah razı olsun” diye konuştu.