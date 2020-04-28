YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da yol çizgileri ve trafik işaretçileri yenileniyor

Manisa’da yol çizgileri ve trafik işaretçileri yenileniyor

MANİSA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, zamanla eskiyen ve görünürlüğünü kaybeden yol çizgilerini ve trafik işaretçilerini, trafik güvenliğini sağlamak adına yeniledi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik güvenliği için yol çizgilerini yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, zamanla eskiyen ve görünürlüğünü kaybeden yol çizgilerini ve trafik işaretçilerini, trafik güvenliğini sağlamak adına yeniledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik güvenliği için yol çizgilerini yeniliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ekiplerince Manisa kent merkezindeki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yıpranan ve silinen yol çizgileri yenileniyor. Kuruma süresinin kısa (20 saniye) olması sebebiyle sıcak termoplastik boya makinası ile trafiğe engel olmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Manisa Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.