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Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı

22.08.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı.

İzmir Uşak kara yolu kenarında yürüyemeyen bir karaca gören vatandaşlar, hayvanı minibüse yükleyerek Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen karacaya ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan karaca, İzmir'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Hayvanın tedavisinin ardından yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez karaca gördüklerini belirterek, "Karacaların Spil Dağı ve Bozdağ'da yaşadığını duyuyorduk ama Kula'da ilk defa karşılaştık. İnşallah popülasyonu artar ve doğal ortamlarında gözlemleme şansı buluruz. Yasalarla bu tür canlıların avlanması yasaklanmalı." diye konuştu.

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