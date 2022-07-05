Manisa'da "yol verme" kavgasında 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafikte "yol verme" tartışması sonrası çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kemiklidere Mahallesi'nde trafikte yol vermeme gerekçesiyle D.C. (64) ile Suriye uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y (23) ve C.B (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.B, daha sonra Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 8 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı.



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