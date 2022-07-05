YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da "yol verme" kavgasında 4 kişi yaralandı

Manisa'da "yol verme" kavgasında 4 kişi yaralandı

05.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da "yol verme" kavgasında 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafikte "yol verme" tartışması sonrası çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kemiklidere Mahallesi'nde trafikte yol vermeme gerekçesiyle D.C. (64) ile Suriye uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y (23) ve C.B (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.B, daha sonra Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 8 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandıManisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı
Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiAksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Manisa yaralı

Manisa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.