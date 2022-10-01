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Manisa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

01.10.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüsteki 23 yolcu tahliye edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağı mevkisinde Recep A'nın (56) kullandığı 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüste bulunan 23 yolcu tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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yangın Kula İtfaiye

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