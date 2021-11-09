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Manisa'da yük treni ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

09.11.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada kamyonet ikiye bölündü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonet ikiye bölündü.

Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte Salihli istikametine giden Murat Yavuz (34) yönetimindeki 80 EM 761 plakalı kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine giden makinist İsmail Uçar idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada kamyonet ikiye bölündü, sürücüsü Murat Yavuz yaralandı. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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