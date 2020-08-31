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Manisa’da yüzme bilmeyen kalmayacak

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi Manisa’da tüm hızıyla devam ediyor.Bu yıl 18 Ağustos’ta başlatılan projede 11 Eylül’e kadar 4-5 bin civarında öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi Manisa’da tüm hızıyla devam ediyor.
Bu yıl 18 Ağustos’ta başlatılan projede 11 Eylül’e kadar 4-5 bin civarında öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ilk günden itibaren yoğun ilgiye sahne olan proje; Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu, Yunusemre Manisa Kız Yurdu, Şehzadeler Gediz Spor Salonu bahçesi, Soma Zübeyde Hanım İlkokulu, Salihli Gençlik Merkezi, Akhisar Stadyumu olmak üzere Manisa’nın 6 noktasında kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor. 2005-2013 doğumlu çocuk ve gençlerin katıldığı projede şimdiye kadar bin 420 kayıtlı öğrenci eğitim aldı. Bu sayının her geçen gün arttığı kaydedildi.
Kurslar, pandemi kurallarına uygun şekilde yapılırken, uzman eğitmenler gözetimindeki kurslarda öğrencilerin ateş ölçümüne, dezenfektasyonuna dikkat ediliyor.

Öztürk: "Spor şehri Manisa’da yüzme bilmeyen kalmayacak"
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projenin amacına uygun şekilde çok olumlu şekilde ilerlediğini belirtirken, Manisa’da herkese yüzme öğretilmesi için bakanlık koordinesinde dört koldan çalışma yaptıklarını söyledi. Yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesinin çocuklar için büyük bir kazanım olacağını ifade eden Öztürk, "Bakanlığımızca organize edilen projenin gidişatından memnunuz. Çocuk ve gençler, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle havuza gelerek hem sporla tanışmış oluyor, hem yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiriyor hem de daha kaliteli zaman geçiriyor. Çok verimli ve nezih bir ortamda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz katılımcı sayısını azami ölçüde artırmak. Spor Şehri Manisa’da yüzme bilmeyen kalmayacak" diye konuştu.

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Akhisar
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