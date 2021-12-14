Manisa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadık Sarıgül'ün (21) kullandığı 09 AEJ 896 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Savaş Üçel (47) idaresindeki 33 DTJ 86 plakalı tıra arkadan çarptı. Ardından aynı yönde seyir halindeki 9 araç çarpıştı.

Kazada, 09 AEJ 896 plakalı otomobilde bulunan Esmanur Sayış (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü Üçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, rampadan aşağı inerken yağmur nedeniyle yol kayganlaştığı için kazanın meydana geldiğini söyledi.



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