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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

06.01.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa-Muradiye kara yolunda Yılmaz Candan (25) yönetimindeki 45 C 6354 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahri Erkoç'un (34) kullandığı 35 UN 011 plakalı tır ve Levent Ay (39) yönetimindeki 45 T 0017 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan Fatma Candan ve Onur Kulan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Candan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Manisa

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