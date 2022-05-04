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Manisa’da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

04.05.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Veziroğlu Mahallesi kesiminde aynı yöne seyir halindeki 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada E.D. (53), T.E. (50), A.S. (73), S.S. (78) ve Ş.S. (54) yaralandı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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